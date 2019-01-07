‘ABD, Kerkük'teki K1 üssünü istedi’

Rudaw'da yer alan habere göre, ABD Kerkük'teki K1 askeri üssüne çok sayıda asker yerleştirdi.

ABD askerlerinin 16 Ekim 2017'de Irak ordusunun kontrolüne geçen Kerkük’teki K1 askeri üssünün kendilerine verilmesi istedikleri iddia edildi.

Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Peşmerge Güçleri Pırde Cephesi Komutanı Nuri Heme Ali, ABD askerlerinin Kerkük'teki Keywan 1 askeri üssünün kendilerine verilmesini talep ettiklerini öne sürdü. Heme Ali, "Amerikan askerleri Keywan 1 Askeri Üssüne giderek bu üssün kendilerine verilmesini istedi" dedi.

‘IKYB İLE IRAK İLİŞKİLERİNİ OLUMLU ETKİLER'

Suriye'den çekilen askerlerle Anbar'da bulunan birliklerin bir kısmının üsse yerleştiğini ileri süren Heme Ali, "Eğer ABD güçleri üste kalırsa bu IKYB ile Irak güçleri arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkiler" diye konuştu. Heme Ali ayrıca "Kerkük'teki durumu normalleştirmek ve bölgeye yerleşen farklı güçlerin çekilmesini sağlamak için koalisyon ile müzakere halindeyiz" açıklamasında bulundu.

Kerkük kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki K1 Askeri Üssü, IŞİD saldırılarının başlangıcında Irak ordusu tarafından terk edilmiş ve üsse Peşmerge yerleşmişti. Stratejik üs Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından 16 Ekim 2017'de Irak ordusunun kontrolüne geçmişti.