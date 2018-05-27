ABD, KDHC’ye heyet gönderdi

ABD, 12 Haziran’da Singapur’da yapılacağı duyurulan Trump-Kim zirvesini görüşmek üzere Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne heyet gönderdi.

ABD’li diplomatlardan oluşan bir heyet, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti heyetiyle ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran’da yapılacağı duyurulan zirve hakkında görüşmek için Güney Kore sınırındaki Panmunjom köyüne gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert “Bir ABD heyeti Panmunjom’da Kuzey Koreli yetkililerle müzakere halinde. Başkan ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir toplantı için hazırlığa devam ediyoruz” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise bir ön hazırlık ekibinin olası bir zirvenin lojistik çalışması için Singapur’a gönderildiğini açıkladı.

Dün Güney Kore lideri Moon Jae-in ile KDHC lideri Kim Jong-un bir ay içinde ikinci kez bir araya gelmişlerdi.

Washington Post’un haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Kore uzmanı Allison Hooker’ın da içinde bulunduğu heyet KDHC Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son-hui ile görüştü. Gazetenin haberine göre yarın ve Salı günü Panmunjom’da KDHC’ye ait binadaki görüşmeler devam edecek.

Cumartesi günü Güney Kore lideriyle görüşmesinin ardından KDHC lideri Kim, Kore Yarımadası’nın tamamının nükleerden arındırılması talebini yinelemiş ve ABD Başkanı Trump’la planlanan görüşmeye açık olduğunu dile getirmişti.

Trump, Perşembe günü zirveyi iptal ettiğini açıklamış, ertesi günse zirvenin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söylemişti.