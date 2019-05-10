ABD KDHC'ye ait gemiye el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, 'uluslararası yaptırımları deldiği' iddiasıyla KDHC bandıralı kömür yüklü bir gemiye el konduğunu açıkladı. Gemi ABD'nin denetimi altında tutuluyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, KDHC bandıralı kömür taşıyan bir gemiye "yaptırımları deldiği" iddiasıyla el koydu. Kömür ihracatının KDHC ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu biliniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, KDHC gemisine el konması iki ülke arasında gerilimin artmasına yol açabilir.

İLK KEZ BİR GEMİYE EL KONDU

Bakanlık, yaptırımların ihlali gerekçesiyle ilk kez ülkenin yük gemisine el konduğunu açıkladı.

Bakanlığa bağlı ulusal güvenlik birimi başkanı John C. Demers, "Ambargoları delen bu gemi artık hizmet dışıdır" dedi.

'ABD BANKALARI ÖDEME YAPIYORDU'

Wise Honest adlı gemiye ABD bankalarının da "farkında olmadan bakım ve ekipman için ödeme yaptığı" öne sürdü.

New York savcılığı bugün, gemiye el konması talebiyle Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

17 bin ton kapasiteli geminin KDHC'ye ağır makine girişi amacıyla da kullanıldığı iddia ediliyor.

GEMİNİN KAPTANI TUTUKLANMIŞTI

Gemi, Nisan 2018'de Endonezya'da gözetim altına alınmış, kaptanı tutuklanmıştı.

KDHC'nin son beş gün içinde iki kısa menzilli füze atışı denemesi yapması ABD ve Güney Kore tarafından tepkiyle karşılandı.

KDHC lideri Kim Jong-un, geçen sene nükleer silah denemelerine son verileceği ve kıtalararası balistik füze denemeleri yapılmayacağı sözü vermişti.

KDHC lideri Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Şubat ayında Vietnam'da yapılan görüşme, ABD'nin KDHC nükleer programını yaptırımları gevşetmeksizin tek taraflı olarak sona erdirmesi ısrarı üzerine sonuçsuz kaldı.

Pyongyang yaptırımların hafifletilmesini talep etmişti.