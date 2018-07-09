ABD-KDHC görüşmeleri neden sonuç vermedi?

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetimi, ABD ile görüşmelerde ilişkilerin yeniden kurulmasına ve müzakere sürecine büyük önem veriyordu, ancak ABD tarafı tek yönlü taleplerle görüşmeleri sürdürülemez hale getirdi.

ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında başlayan müzakereler, "iyimser" bir havayla devam ederken, KDHC tarafı ABD Dışişleri Mike Pompeo ile yapılan görüşmenin ardından ABD taleplerini "gangster benzeri" olarak niteleyerek, ABD'nin tek taraflı isteklerde bulunduğunu duyurdu.

Bunun üzerine ABD tarafı, görüşmelerin zarar görmesinden dolayı KDHC'yi suçlamaya çalıştı. Ancak ABD tarafının, KDHC ile varılan mutabakata uymadığı biliniyor.

ÜÇ NOKTADA UZLAŞILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, KDHC lideri Kim Jong-un ile görüşmesinde üç maddede uzlaşmıştı. Bunlar ABD-KDHC ilişkilerinin "barış ve refah" çerçevesinde yeniden başlaması, Kore Yarımadası'nda kalıcı ve istikrarlı barış rejimi için ortak çaba gösterilmesi ve KDHC'nin Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması için çalışmasıydı.

Buna karşın ABD, karşılıklı elçiliklerin açılmasını öngören ilk noktayı ve barış anlaşmasını gerektiren ikinci noktayı atlayarak, yalnızca KDHC'nin nükleerden arındırılmasına odaklandı.

ABD'nin KDHC'den talebi, elçilikler ve barış anlaşmasından önce KDHC'nin nükleer gücünü tamamen imha etmesi oldu. Bu da KDHC'nin elinin güçsüzleşmesi anlamına geliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Görüşmelerde bundan sonra neler yaşanacağı bilinmiyor, ancak ABD müzakereleri bir şekilde yeniden sürdürmek zorunda. KDHC'ye uygulanan ağır yaptırımlar ve izolasyon politikasının sonuç vermediği yıllardır biliniyor.

Trump yönetimi, KDHC ile sağlanacak barışın KDHC'yi "meşrulaştılacağı" ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kalkmasından kendilerinin değil Çin'in fayda göreceğini düşünmüş olabilir.

KDHC medyasıysa, ABD'nin saldırgan taleplerinin kabul görmeyeceğini, ancak karşılıklı tavizler verilecek müzakereye hazır olduklarını duyuruyor.