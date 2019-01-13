ABD: Katar krizi aşılmalı, askeri varlığımızı güçlendireceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Katar'daki askeri varlığını güçlendireceğini belirterek körfez krizinin İran'la mücadelelerine zarar verdiğine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Katar'ın başkenti Doha’nın 30 kilometre güneybatısında yer alan hava üssündeki askeri varlığı güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı, eğitim ve kültür alanında ise iki anlaşma imzaladı.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden eski haline dönmesini umduklarını da dile getiren ABD Dışişleri Bakanı, "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Körfez'deki birliğin yeniden sağlanmasını umuyoruz." dedi. Pompeo, körfez krizinin İran'la mücadelelerine zarar verdiğine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap NATO'su olarak adlandırılan askeri ittifak fikrine işaret eden Mike Pompeo, Körfez ülkeleri arasında sağlanacak birlikteliğin söz konusu ittifak (Ortadoğu Stratejik İttifakı) için çok önemli olduğunu kaydetti.

“ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var.” diyen Al Sani, Afganistan'da arabuluculuk girişimlerinin devam ettiğini vurguladı.

Daimi statüsüne taşınan ABD üssünde 13 bin asker bulunuyor.