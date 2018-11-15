ABD, Katar ile Arap NATO’sunu görüştü

Arap ülkelerinden NATO benzeri bir pakt oluşturma arayışındaki ABD son olarak Katar ile görüştü. ABD, Arap NATO'suyla İran'ın Ortadoğu'daki etkisini kırmayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Arap NATO’su kurma çabası doğrultusunda dün Katar ile ABD arasında bir görüşme yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Atiyye ile görüştü.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ikilinin “Körfez İşbirliği Konseyi’ne bağlı bir Ortadoğu Stratejik İttifakı” konusunda çalışmaları ele aldıkları belirtildi.

KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ GENİŞLETİLECEK

Pompeo ile Atiyye arasındaki görüşmede ayrıca ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssünü genişletme çalışmalarının ve ABD-Katar Stratejik Diyalog toplantısına ilişkin son durumun ele alındığı ifade edildi. 10 bin ABD askerinin yer aldığı El-Udeyd Hava Üssü, ABD'nin Körfez’deki en büyük askeri üssü olarak biliniyor.

Katarlı bakan önceki gün de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Pentagon’da görüşmüştü.

ABD, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi altı ülke ile Mısır ve Ürdün’ün dahil olacağı bir Arap NATO’su kurulmasını önermişti.

ABD’li yetkililer, Sünni Arap ülkelerinden oluşturulması planlanan bu ittifakın amacının İran’ın Ortadoğu’daki etkisini azaltmak olduğunu açıklamıştı.

ABD’nin Körfez ülkelerinden bir askeri ittifak kurma planı, 2017 yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın Katar’la “teröre destek verdiği” suçlamasıyla diplomatik ilişkilerini askıya alması sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

