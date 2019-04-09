ABD, Kaşıkçı cinayetine karışan 16 kişinin ülkeye girişini yasakladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı düşünülen 16 Suudi vatandaşının ülkeye girmesini yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı düşünülen 16 Suudi vatandaşının ülkeye girmesini yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'deki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesinde yer aldığını düşündüğü 16 kişinin ismini açıkladı. Bu 16 kişi ve yakın aile üyelerinin ABD'ye girişi yasaklandı. Listede Muhammed Bin Selman'ın bir danışmanı ve seyahatlerinde yanında olan eski yardımcısı da bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bildiride şu ifadeleri kullandı: "Dışişleri Bakanlarının, yabancı hükümet yetkililerinin önemli yolsuzluklara veya ağır insan hakları ihlallerine karıştığı konusunda güvenilir bilgilere sahip olduğu durumlarda, o kişilerin ve yakın aile üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi uygun değildir."

CIA, Selman'ın danışmanı Kahtani'nin Kaşıkçı cinayetini organize ettiğini düşünüyor.