ABD, Kanada ve Meksika'dan yeni ticaret anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ülkeleri arasındaki yeni ticaret anlaşmasını “G20 Liderler Zirvesi”nde imzaladı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde; ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ülkeleri arasındaki yeni ticaret anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın 1994'te yürürlüğe girdikten sonra Washington'ın geçen yıl yeniden müzakereye açtığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerine geçeceği söyleniyor. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) yıllık 1,2 trilyon dolarlık ticareti ilgilendirdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, törende anlaşmanın çığır açacağını belirterek, "USMCA, tarihteki en büyük, önemli, modern ve dengeli anlaşma. Ülkelerimiz büyük yarar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Trudeau, anlaşmanın belirsizlikleri ortadan kaldırdığını ve Kanada ekonomisine istikrar getireceğini ifade etti. Trump'a çelik ve alüminyum tarifelerini da iptal etmesi çağrısında bulunan Trudeau'nun konuşmasında anlaşmayı USMCA yerine "Yeni NAFTA" olarak tanımlaması da dikkati çekti.

Trump yönetimi, Kanada ve Meksika ile yapılan müzakerelerde yeni anlaşmanın adının değişmesini şart koşmuştu.

Yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması gereken yeni anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor. En büyük farkı ise otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.