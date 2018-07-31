ABD Kamboçya'da seçim sonuçlarını beğenmedi, yaptırım getirdi

ABD yönetimi Kamboçya seçimlerinin ardından 'demokrasiyi zayıflattığı' öne sürülen isimlere yaptırım getirdi. Kimi Batılı kuruluşlar seçim sonuçlarından memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Kamboçya'da yapılan seçimleri oyların yüzde 76,78'ini alan Kamboçya Halk Partisi kazandı.

Seçimlerin ardından serbest piyasa ve Batı yanlısı Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisi'nin kapatılmış olmasına tepki gösteren uluslararası kuruluşlar, seçim sonuçlarından rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Bunun ardından ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray açıklamasında Kamboçya hükümetinin "ülkenin demokratik gelişmesine zarar verdiği" öne sürülerek, bu konuda "somut adımlar atılacağı" bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasındaysa, Kamboçyalı kimi kişilere vize sınırlaması getirildiği, listeye alınan kimi kişilerin ABD'ye alınmayacağı duyuruldu. Açıklamaya göre bu kişilerin akrabaları da vize sınırlamasına tabi olabilecek.

Açıklamada ABD yanlısı Kem Sokha'nın serbest bırakılması da istendi. Kem Sokha, casusluk ve ihanetle yargılanarak hapsedilmişti. Kamboçya yönetimi eski Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisi lideri Kem Sokha'nın "yabancı güçlerin desteğiyle iktidarı devirmeyi amaçladığını" belirtiyor.