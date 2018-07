ABD istihbarat servisleri: KDHC füze çalışmalarını sürdürüyor

ABD istihbarat servisleri uydu görüntülerine dayanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) yeni füze çalışmaları yürüttüğünü iddia etti.

İddiaya göre, Pyongyang çevresinde yer alan tesiste "en az bir, muhtemelen iki" yeni sıvı yakıtlı Kıtalararası Balistik Füze üretimi için çalışma yürütülüyor.

İstihbarat servisinden adını açıklamayan yetkililerin basına yansıttığı iddiaya göre, Kuzey Kore'nin askeri kapasitesinde şimdilik bir artış yok ancak daha gelişkin silahların üretilmesi için KDHC'nin çabaları sürüyor.

TRUMP MUHALİFLERİ DEVREDE

ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC Başkanı Kim Jong-Un arasında gerçekleşen zirvenin ardından iki lider de Kore yarımadasındaki askeri faaliyetleri düşürme ve gerilimi azaltma taahhüdünde bulunmuştu.

ABD'deki Trump muhaliflerinin tepkisini çeken bu mutabakat, "bir diktatöre kredi açmak anlamına geldiği" öne sürülerek eleştirilmişti.

İstihbarat servislerinin "yeni bulgularının" basına yansımasının ardından, KDHC lideriyle zirvenin ardından Trump'ın yaptığı "Kuzey Kore'de artık bir nükleer tehdit yok, Kim Jong Un ile toplantı çok ilginçti ve çok olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecek için büyük bir potansiyeli var" açıklaması anımsatılıyor.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018