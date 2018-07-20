ABD istihbarat direktörü: Putin-Trump görüşmesinde ne oldu bilmiyorum

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki birebir görüşmede ne yaşandığını bilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme, Trump'ın Putin'le birlikte ABD istihbaratına karşı tavır alması sebebiyle tartışma yaratmıştı.

ABD istihbarat raporlarıyla çelişen Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmediğini savunmuştu.

'BİREBİR GÖRÜŞMEDE NE OLDU BİLMİYORUM'

Konuyla ilgili konuşan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, "birebir görüşmede ne yaşandığını bilmediğini" söyledi.

ABD'li Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Trump ve Putin'in ne konularda anlaşmaya vardığını tartışmaya devam ediyor. Rus basını, görüşmede "sözlü anlaşmaya" varılan konular olduğunu söylüyor.

Coats, Trump'ın neden Putin'i istihbarat bulgularıyla ilgili sorgulamadığının sorulması üzerine "Bence zaman geçtikçe ve başkan görüşmede geçenlerle ilgili daha fazla şey anlattıkça daha fazlasın öğreneceğiz" diye konuştu.

'DAHA FARKLI BİR AÇIKLAMA YAPMASINI DİLERDİM'

Donald Trump, ABD içerisinde Rusya'yla çatışma görmek isteyenler olduğunu ve açıklamalarından memnuniyetsizlik duyanların bu kişiler olduğunu savunmuştu.

Coats, ABD değerlendirmesinin Rusya müdahalesinin sürdüğü yönünde olduğunu belirterek, Trump'ın "Rusya'nın artık ABD'yi hedef almadığı" iddiasını yalanladı.

ABD'li istihbarat yetkilisi, "Tabii ki, daha farklı bir açıklama yapmasını dilerdim" diye konuştu.

Putin, görüşmede "işe yarar anlaşmalar yaptıklarını" söylerken, Trump ise zirveyi "büyük bir başarı" olarak niteledi. Ancak görüşmelere dair detay vermedi.