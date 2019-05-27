ABD İsrail'e Huawei ve ZTE'yi yasaklaması için baskı yapıyor

ABD'nin İsrail'e Çinli telekomünikasyon üreticileri Huawei ve ZTE'yi yasaklaması için baskı yaptığı ortaya çıktı. ABD'nin İsrail'e diğer Çinli şirketlerle ilişkilerini kesmesi için de baskı yaptığı aktarılıyor.

Çinli telekomünikasyon üreticileri Huawei ve ZTE'ye karşı ağır yaptırımlar uygulayan ABD'nin, İsrail'e pazarını bu şirketlere kapatması için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Huawei'nin "Çin devleti tarafından desteklendiğini" ve "casusluk yaptığını" iddia eden ABD, şirketin ürünlerinin kamu ve özel kuruluşlarda kullanımına yasak getirmişti. Şirketin Android işletim sistemini ve kimi kritik teknolojik ürünleri kullanımı da fiilen yasaklandı.

İSRAİL BASINI DUYURDU

İsrail gazetesi Haaretz, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ocak ayındaki İsrail ziyareti sırasında konuyu açtığını ve Çinli şirketlere karşı ABD'nin yanında olunmasını istediğini açıkladı.

ABD müttefiki İsrail'in bu talebe uymak istediği, ancak aynı zamanda Çinle ticari ilişkilere zarar gelmesinden endişe ettiği ve bu sebeple konuya temkinli yaklaştığı aktarılıyor.

'İSRAİL DENGELİ YAKLAŞIM İSTİYOR'

İsrail yayını Marker'a göre, ABD ile İsrail arasında geçtiğimiz hafta da Huawei ve ZTE konusunda görüşmeler gerçekleşti. Taraflar konuyla ilgili bir özel komite kurulmasını kararlaştırdı.

İsrail'in "dengeli" bir yaklaşımdan yana olduğu ve şirketleri doğrudan yasaklamayı düşünmediği belirtiliyor.

ABD DİĞER ÇİNLİ ŞİRKETLERE DE KARŞI

İsrail yönetiminin Çinli şirket Hutchison ile ülkede kurulacak desalinasyon tesisi için anlaşmaya varmak istediği, ancak ABD yönetiminin buna da karşı olduğu bildiriliyor.

Dünyanın en büyük desalinasyon tesisinin kurulacağı projenin Çinli şirketle yapılmasını istemeyen ABD, bölgenin güvenlik noktalarına yakınlığını buna sebep gösteriliyor.

Tel Aviv'in güneyinde kurulacak tesisin, güvenlik bölgelerine ve nükleer enerji santraline yakın olacağı aktarılıyor.

TRUMP 'GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ ZARAR GÖRÜR' DEMİŞTİ

Times of Israel'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'i daha önce de Çin'le ilişkileri konusunda tehdit etmişti.

Trump, İsrail-Çin ilişkilerinin, ABD-İsrail askeri işbirliğini etkileyebileceğini söyleyerek, "Eğer Çin'in İsrail'e nüfuzunu engellemezseniz, ABD ile güvenlik işbirliğiniz zarar görür" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ile Çin konusunda bizzat görüşen Trump'ın, Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olarak tanınması gibi kimi kararları alırken de bu konuyu gündeme getirdiği aktarılıyor.

'ÇİNLİLER HUAWEİ'YE YÖNELİYOR'

ABD, Huawei'ye yaptırımları artırır ve müttefiklerini de bu yola zorlarken, Çinlilerin Huawei kullanımının arttığı belirtiliyor.

South China Morning Post'un haberine göre konunun siyasallaşmasıyla birlikte Çinliler iPhone kullanmak yerine Huawei almaya başlıyor.

Çinlilerin sosyal medyada kampanya başlatarak Huawei'ye destek oldukları kaydediliyor.