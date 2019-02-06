ABD, İsrail'den 'Demir Kubbe' satın alacak

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 'ülke dışında konuşlu ABD askerlerini korumak amacıyla' İsrail'den sınırlı sayıda 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi satın alınacağını açıkladı.

ABD Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, ülke dışında konuşlu askerlerini korumak üzere İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemi alacaklarını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Seiber, ABD Kara Kuvvetleri'nin "Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyeti" için kısa dönemli ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınırlı sayıda "Demir Kubbe" silah sistemlerini alma niyetini duyurduğunu söyledi.

"Demir Kubbe"nin 2011 yılından beri İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığını ve muharebe etkinliğinin ispatlanmış olduğunu belirten Seiber, alınacak "Demir Kubbe" sistemlerinin sayısı ve maliyetleri konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Seiber, "Demir Kubbe, çok çeşitli dolaylı atış ve hava tehditlerine karşı ülke dışında konuşlu Amerikan askerlerini korumak üzere değerlendirilecek ve denenecek" ifadesini kullandı.