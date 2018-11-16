ABD İsrail işgalindeki Golan'ın Suriye'ye geri verilmesine karşı çıkacak

ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamasında ilk kez İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nin Suriye'ye geri verilmesine karşı oy kullanacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nin Suriye'ye geri verilmesi oylanacak.

Geçmiş yıllardaki oylamalarda çekimser kalmayı tercih eden ABD, bu kez oylamada "Hayır" oyu verecek.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kararın "İsrail karşıtı" olduğunu, Suriye'nin Golan sınırına askeri yığınak yaptığını ve bölgede "insani krizin kötüleştiğini", ABD'nin bu yıl oylamada "Hayır" oyu vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in İsrail karşıtı kararlarına karşı olmasıyla biliniyor.

İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı işgallerini resmen tanımaya hazırlandığı belirtiliyor.