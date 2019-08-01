ABD İran’la sivil nükleer çalışmalara yaptırım muafiyetini yine uzattı

ABD, nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapan anlaşmanın tarafı ülkelere yaptırım muafiyetini 90 gün daha uzattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşma kapsamında İran'la sivil nükleer çalışmalar yapmasına izin verilen Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyetinin 90 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Bugünkü eylem İran'ın sivil nükleer programının gözetiminin sürdürülmesine katkı sağlayacak, yayılma riskini azaltacak, İran'ın nükleer silaha erişmek için ihtiyaç duyduğu süreyi azaltabilme kabiliyetini engelleyecek ve rejimi hassas amaçlar için yeni tesisler oluşturmaktan alıkoyacaktır. İran rejimi diplomasiyi reddettiği ve nükleer programını genişletmeye devam ettiği sürece ekonomik baskı ve diplomatik izolasyon artacaktır" denildi.

ABD, yaptırım muafiyetini Mayıs ayında aynı şekilde uzatmıştı.