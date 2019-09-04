ABD, İran’ın uzay programını hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran’ın uzay programının ve iki uzay araştırma enstitüsünün yaptırım kapsamına alındığını açıkladı.

ABD’den İran’a yönelik yeni açıklanan yaptırımlar Tahran’ın uzay programını hedef aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Uzay Ajansı, Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ve Uzay Araştırmaları Merkezi’ne karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran’ın uzay programının ve iki araştırma enstitüsünün yaptırım kapsamına alındığını belirterek “ABD İran’ın uzay programını balistik füze programlarına başlamanın bir kılıfı olarak kullanmasına izin vermeyecek” dedi. Pompeo İran’ın 29 Ağustos tarihli uzaya uydu fırlatma girişiminin de “tehdidin aciliyetini gösterdiğini” ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı bu yaptırım kararlarının aynı zamanda, İran’ın uzay programıyla işbirliği yapmanın Tahran’ın nükleer silah sistemi geliştirme yeteneğine katkı sağlayabileceği konusunda uluslararası bilim topluluğuna bir uyarı niteliğinde olduğunu öne sürdü.