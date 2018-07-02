ABD: İran'ın petrol gelirini sıfırlayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'ın petrol satışını önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'a yönelik yaptırımların amacının ülkenin petrol gelirlerini sıfıra indirerek, Tahran yönetiminin bölgedeki politikasını değiştirmesini sağlamak olduğunu söyledi. Hook, "Hedefimiz İran rejimine karşı baskıyı arttırarak petrol satışlarını sıfıra indirmek. Küresel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek için çalışıyoruz ve küresel ölçekte yeterince petrol kapasitemiz olduğu konusunda şüphemiz yok." dedi.

Hook, Türkiye ve Hindistan'ın petrol alımına devam edeceğinin sorulması üzerine "Bu konuda bir imtiyaz ya da ruhsat vermeyi düşünmüyoruz çünkü bu İran üzerindeki baskının azalmasına sebep olur ve bu kampanyanın amacı (İran üzerinde) baskı kurmaktır. Baskı kurmanın bizim ulusal güvenlik hedeflerimize ulaşmamız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkelerle masaya oturup durumlarına göre petrol alımlarını azaltmalarını konuşmaya hazırız, fakat diğer yaptırımlarımız gibi bu konuda bir imtiyaz olmayacak" ifadelerini kullandı.