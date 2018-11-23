ABD İran’ı kimyasal silah üretmekle suçladı, Tahran’dan yanıt geldi

Dün Lahey’de yapılan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü toplantısında ABD tarafından dile getirilen İran’ın kimyasal silah programını sürdürdüğüne ilişkin iddialara Tahran’dan yanıt geldi.

Hollanda’nın Lahey kentinde dün yapılan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü toplantısında ABD temsilcisi Kenneth Ward, İran’ın kimyasal silah programını sürdürdüğünü iddia etti. İran ABD’nin iddiasının temelsiz olduğunu, İsrail'e sağladığı kimyasal silahlar konusunu gündemden düşürmeye çalıştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi bugün yaptığı açıklamada “Bir kez daha Amerika İran’a karşı temelsiz suçlamalarda bulunmuştur. Bu suçlamaları kuvvetle reddediyoruz” dedi.

Kasımi, ABD’nin İsrail’e kimyasal mühimmat desteğinin sürdüğünü hatırlatarak Washington’un amacının dikkatleri başka bir yöne çekmeye çalışmak olduğunu söyledi.

İsrail kimyasal silahlara sahip olduğunu ne yalanlıyor ne de doğruluyor. 1993 tarihli Kimyasal Silahlar Sözleşmesine imza atmasına karşın anlaşmayı onaylamayan İsrail bu sürecin "Ortadoğu barış süreciyle birlikte yürütülmesi gerektiği"ni öne sürüyor.