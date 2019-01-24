ABD, İran'a yaptırımlarını genişletti

ABD Hazine Bakanlığı, bugün bir yazılı açıklama yaparak İranlı bazı kurum ve kuruluşları daha yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bazı İranlı kuruluşlara yeni yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Halihazırda ABD'nin yaptırım listesinde olan İranlı Mahan Havayolları tarafından kontrol edildiği ileri sürülen Qeshm Fars Havayolları'nı da yaptırım listesine ekleyen ABD, ayrıca Ermenistan merkezli bir havayolunu da Mahan Havayolları'na hizmet verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında "teröre destek verdiği" gerekçesiyle İran menşeli 20 kuruluşa daha yaptırım uygulandığı belirtildi.

ABD, İran'ın Devrim Muhafızları Birliği'nin yanı sıra "Afgan savaşçılardan oluşan Fatimiyyun Tugayı ile Pakistanlılardan oluşan milis birliği Zeynebiyyun Tugayına da yaptırım uyguladığını" bildirdi.

Açıklamada ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "Hazine Bakanlığının İran destekli milisleri ve diğer yabancı vekilleri hedeflemesi, rejimin terörizmi ihraç etmek ve dünya genelinde huzursuzluk yapmak için kullandığı yasadışı ağları kapatmak için devam eden baskı kampanyamızın bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.

POMPEO: AZAMİ BASKI DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptırımlara ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu (yaptırımlar), Almanya'nın Mahan Havayolları'nı yasaklamasından ve rejimin çocukları asker olarak kullanmasına karşı yapılan son eylemden birkaç gün sonra geldi. Azami baskı devam ediyor" ifadelerini kullandı.