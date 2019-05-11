ABD, İran'a karşı savaş gemisi ve Patriot bataryası gönderdi

ABD'nin, İran'a bir savaş gemisi ve patriot bataryası gönderdiği Pentagon tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Pentagon, İran'a bir savaş gemisi ve patriot bataryası gönderdiğini açıkladı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada "Savunma Bakan Vekili (Patrick Shanahan), ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı" denildi. Açıklamada "Savunma Bakanlığı, İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir" ifadelerine de yer verildi.