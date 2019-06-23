ABD İran silah sistemlerine siber saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu

ABD basını, İran'ın silah sistemlerine ABD tarafından siber saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırının geçtiğimiz perşembe günü yapıldığı belirtiliyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıdan "vazgeçme" kararına rağmen, geçtiğimiz perşembe günü İran'ın silah sistemlerine ABD tarafından siber saldırı gerçekleştirildi.

Washington Post'un haberine göre siber saldırıyla İran'ın roket ve füze sistemlerinin kilitlenmesi amaçlandı.

'DÜŞÜRÜLEN İHA'YA YANIT'

ABD basını siber saldırının düşürülen ABD İHA'sına yanıt olduğunu öne sürerken, İran'dan siber saldırı iddiasına ilişkin açıklama gelmedi.

Siber saldırı New York Times tarafından da duyuruldu. Ancak NYT verilen hasarın boyutuna ilişkin bilgi vermedi.

ABD-İRAN GERİLİMİ SÜRÜYOR

ABD'ye ait insansız hava aracının İran üzerinde düşürülmesiyle başlayan gerilim devam ediyor.

İranlı yetkililer, ABD'yi olası saldırıdan kaçınmaya çağırırken, İran'a yapılacak saldırıların bölgede büyük etki yaratacak kapsamlı sonuçları olacağını ifade ediyor.