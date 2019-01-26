ABD İran-kontra skandalının suçlusu eski diplomatı Venezuela için görevlendirdi

ABD, Venezuela'daki operasyonu için Reagan döneminde İran-kontra skandalından hüküm giyen eski diplomat Elliott Abrams’ı atadı. Abrams, 80'li yıllarda İran'a yasadışı silah satarak elde edilen parayı Nikaragua'daki anti-komünist kontrgerillaya aktarmakla ilgili skandalda Kongreden bilgi saklamaktan hüküm giymişti. Abrams, Venezuela'da kendisini 'geçici başkan' ilan eden Guaido'ya 'gerekli kaynağı' sağlayacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran-kontra skandalı olarak bilinen olaydan hüküm giyen eski diplomatlardan Elliott Abrams’ı Venezuela Özel Temsilcisi olarak atadı. Abrams, 1986 yılında eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde İran’a yasadışı silah satışından elde edilen paranın Nikaragua’daki anti-komünist kontrgerillaya aktarılmasıyla ilgili İran-kontra skandalında suçlu bulunmuştu.

Pompeo, bugün BM Genel Kurulu’nda yapılacak Venezuela konulu oturuma da ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi olarak atanan Abrams ile birlikte gideceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Elliott, Venezuela halkına ülkelerinde demokrasi ve refahı tam biçimde yeniden oluşturmaları için yardım etmeye yönelik misyonumuza önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.

Abrams ise Pompeo tarafından atandığının açıklanmasının ardından "Başkan Guaido, Venezuela hükümetini ileri götürmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olacak” diye konuştu. Pompeo, daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin Venezuela “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığı muhalefet lideri Juan Guaido’ya 20 milyon dolarlık destek sağlayacaklarını duyurmuştu.

Abrams 1986 yılında patlak veren İran-kontra skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmada Kongre’den bilgi saklamaktan suçlu bulunmuştu. Abrams daha sonra ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından affedilmiş ve oğlu George W. Bush döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak atanmıştı. ABD Başkanı Trump da Abrams’ı dışişleri bakan yardımcılığı için düşünmüş ancak daha sonra kulislerde Trump’a yönelik bazı eleştirileri nedeniyle atamadan vazgeçildiği konuşulmuştu.

GUAIDO'DAN MADURO'NUN ÇAĞRISINA RET

Öte yandan kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Juan Guaido, dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun basın toplantısında yaptığı “ulusal diyalog” çağrısını reddetti. Maduro, Venezuela halkının emperyalist müdahaleye izin vermeyeceğini açıkladığı toplantıda muhalefet ile görüşmeye ise her zaman hazır olduğunu belirtmiş ve “ulusal diyalog” çağrısında bulunmuştu.

