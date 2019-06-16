ABD İran doğalgazı için Irak'a 3 ay daha verdi

ABD'nin İran'la ticareti sınırlayan yaptırım paketinde Irak'a doğal gaz ve elektrik ithalatı için tanınan muafiyet 3 ay daha uzatıldı. Kasım ayında yaptırım pakediyle ilgili Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke için 180 gün muafiyet tanınmıştı. Mayıs ayı başında bu süre sona erdi. Irak, İran'dan elektrik santrallerine yakıt olarak doğal gaz temin ediyor.

Rudaw'ın haberine göre, Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Milhan Mikotar, ABD’nin İran'la ticareti sınırlayan koşulları için Irak'a doğal gaz ve elektrik ithalatı için uyguladığı muafiyeti 3 ay uzattığını söyledi. ABD, 5 Kasım 2018'de İran'a yönelik yaptırım pakedi için aralarında Türkiye ve Irak'ın da bulunduğu 8 ülkeye 180 gün muafiyet tanımıştı. Iraklı yetkili Mikotar, Vaşington - Tahran ilişkilerinin yakın vadede iyileşmesi halinde İran'dan gaz ve elektrik alım yasağının tamamen kalkmasını beklediklerini söyledi. Kararın duyurulması ile birlikte benzer bir kararın Türkiye için alınması beklentileri de dile getirildi. Öte yandan Mayıs ayı başında sona eren muafiyetlerin Türkiye için de yeniden tanınması, S-400 krizi gibi bir dizi başlıkla beraber düşünüldüğünde zor görünüyor.

