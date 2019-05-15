ABD, Irak’taki resmi personelini geri çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı Irak’ta bulunan ve ‘acil durum’larla ilgili olmayan tüm resmi personelinin ülkeyi terk etmesini istedi. Almanya ve Hollanda da ABD’nin kararının ardından Irak’taki misyonlarını askıya aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün erken saatlerde Irak’ta bulunan ve “acil durum personeli olmayan” tüm resmi personelinin acilen ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD, Bağdat’taki büyükelçiliğinin ve Erbil’deki konsolosluğundaki acil durumlarla ilişkili olmayan tüm çalışanlarının “artan güvenlik tehdidi” nedeniyle acilen ülkeyi terk etmelerini istedi.

Bakanlık bildirisinde vize işlemlerinin de geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Irak’a gidecek vatandaşları için de bir seyahat uyarısı yayımlayarak ABD'li vatandaşların ve batılı şirketlerin “terörist gruplar tarafından hedef alınabileceği”ni bildirdi.

Irak'ta yaşayan ABD vatandaşlarını Suriye'ye geçmemeleri ve İran'ın Kürdistan bölgesinin sınırlarını ihlal etmemeleri konusunda uyaran bakanlık, Irak’a seyahat etmeye karar veren vatandaşlarınınsa “vasiyetlerini hazırlamalarını ve çocuklarına kimin bakacağı hakkında bir plan yapmalarını” istedi.

ABD ordusunun Ortadoğu’daki operasyonlarını yöneten ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye’deki ABD güçlerinin “bölgedeki İran güçlerinden gelen inandırıcı tehditler” üzerine üst düzey alarma geçtiğini duyurmuştu.

ALMANYA VE HOLLANDA MİSYONLARINI ASKIYA ALDI

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasının ardından Almanya ve Hollanda da Irak’taki misyonlarını askıya aldığını açıkladı.

DPA’nın Alman askeri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya Irak ordusuna yönelik eğitim çalışmalarını bölgede artan gerilim nedeniyle askıya aldı. Almanya Savunma Bakanlığı ise eğitimlerin askıya alındığını doğruladı ancak İran’dan yöneltildiği ileri sürülen herhangi bir olası saldırıya ilişkin bir veri olmadığını duyurdu. Alman bakanlık, eğitim programlarının önümüzdeki günlerde devam etmemesi için herhangi bir neden olmadığını açıkladı.

Almanya’nın Irak’ta halen 160 askeri bulunuyor. Öte yandan ANP Haber Ajansı’nın haberine göre Hollanda da güvenlik tehdidi gerekçesiyle Irak’taki misyonlarını askıya aldığını duyurdu.

ABD geçen sonbaharda Irak’ın Basra kentindeki konsolosluğunu “İran’dan gelen tehditler”i gerekçe göstererek kapatmıştı. ABD İran’ı Bağdat’taki büyükelçiliğine saldırmakla da suçlamıştı.