ABD: İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brexit sürecinin tamamlanmasının ardından İngiltere ile yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daİngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşmesinden önce basın mensuplarına konuştu.

İngiltere'ye Brexit sürecinde verdikleri desteği artıracaklarını belirten Pompeo, "İngiltere'nin bağımsız kararını destekliyoruz ancak Brexit'in gerçekleşmesiyle kapının önünde, elimizde kalemle en kısa sürede yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazır olacağız" diye konuştu.

Pompeo, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin öncülüğündeki 'deniz güvenliği' girişimine İngiltere'nin katılacak olmasından "büyük memnuniyet duyduklarını" dile getirdi.