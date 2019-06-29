ABD ilk defa Körfez’e F-22 savaş uçağı gönderdi

ABD ile İran arasında yükselen gerilimin ardından ABD ilk defa Basra Körfezi'ne F-22 savaş uçağı gönderdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün yayınladığı açıklamada, Washington’un Tahran ile gerilimin arttığı günlerde askeri varlığını güçlendirmek adına ilk kez Basra Körfezi'ne F-22 savaş uçağı gönderdiğini aktardı.

ABD ordusu tarafından yayınlanan bir fotoğrafta, Katar Udeyd Hava Üssü'nde 5 adet F-22 Raptor tipi savaş uçağının olduğu görülüyor.

Basra Körfezi’nde Suudi Arabistan'ın petrol tankerlerine saldırı düzenlendiğini iddia eden ABD ile İran arasındaki gerilim, İran Devrim Muhafızları tarafından ABD’ye ait insansız hava aracının düşürülmesi ile daha da yükseldi.

ABD'nin operasyon girişiminde bulunduğu İran'a 120 bin asker göndereceği öne sürülmüştü.