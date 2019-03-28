ABD ile Umman arasında anlaşma: ABD limanları kullanabilecek

ABD, Umman yönetimiyle anlaşmaya vardı. Anlaşmayla birlikte ABD Umman'ın limanlarını ve havaalanlarını kullanabilecek.

ABD yönetimi, Umman'la ülkenin limanlarının ve havaalanlarının ABD savaş gemileri ve savaş uçakları tarafından kullanılabilmesi için anlaşmaya vardı.

Umman'ın devlet ajansı, "çerçeve anlaşmanın Umman-ABD askeri ilişkilerini geliştirmeye yönelik olduğunu" duyurdu.

Anlaşmanın özellikle Duqm limanını kapsadığı belirtilirken, bölgenin küresel enerji ticareti için önem taşıdığı belirtiliyor.

ABD İRAN'I KUŞATMAK İSTİYOR

ABD ile Umman arasındaki anlaşmayla birlikte, İran üzerindeki kuşatma daha da yoğunlaşacak.

Ortadoğu'nun pek çok yerinde askeri üsse sahip olan ABD'nin bölgedeki en büyük üssü Katar'da bulunuyor.

İran'la nükleer anlaşmasını sonlandıran ABD, bölgedeki askeri varlığını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.