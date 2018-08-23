ABD ile Rusya güvenlik yetkililerinden Cenevre'de 5 saatlik toplantı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Cenevre'deki 5 saatlik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bolton, Kasım ayında ABD'de yapılacak seçimlere olası Rus müdahalesi konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev bugün Cenevre'de bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından iki taraf da açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li danışman John Bolton, toplantıda Rus tarafına Kasım ayında yapılacak seçimlere müdahale konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti. Bolton, toplantıda İran'a ekonomik yaptırımların sıkılaştırılması ve Suriye'den İran güçlerinin çıkması konusunu da gündeme getirdiklerini bildirdi. Bolton, Cenevre'deki toplantı öncesinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bolton, ABD'nin Kasım 2018 seçimlerine herhangi bir Rus müdahalesine karşı önlem aldıklarını Patruşev'e ilettiğini kaydetti.

RIA'nın haberine göre, Rusya Güvenlik Danışmanı Nikolay Patruşev ise, toplantıda iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları arasında şimdiye kadar kapalı olan bir dizi iletişim kanalının yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TASS'ın haberine göre, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD'nin Rusya'ya karşı herhangi bir suçlamada bulunmadığını dile getirdi.

Patruşev, toplantıda İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bağlamında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunun gündeme geldiğini belirtti.

ORTAK AÇIKLAMA 'RUS MÜDAHALESİ' NEDENİYLE İMZALANMADI

Toplantı sonrasında ortak açıklama imzalamayı planladıklarını dile getiren Patruşev, ABD tarafının açıklamada seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddiasının yer almasını istediğini ancak kendilerinin bu iddianın doğru olmadığını söyleyerek itiraz etttiklerini dile getirdi. Patruşev, ABD'nin Kasım 2018 seçimlerinde bu tür olası eylemleri hoşgörmeyeceklerini ve gerekli önlemleri almaya hazır olduklarını belirttiğini kaydetti.

Patruşev, Bolton'u Moskova'ya davet ettiğini de açıkladı. Patruşev görüşmede gündeme gelen konular arasında Suriye, Afganistan, Yemen, Libya ve Ukrayna'nın yer aldığını da ifade etti.

Öte yandan Patruşev, iki ülke arasında 2021'de bitecek olan Yeni START (Stratejik Silahların Sınırlandırılması) anlaşmasının akıbeti ile INF (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler) anlaşmasının da birbirinden bağımsız olarak ele alındığını belirtti.

Bolton ise yaptığı açıklamada iki anlaşmayla ilgili olarak atılacak adımları düşünmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.