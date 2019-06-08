ABD ile Meksika'dan göç anlaşması: Trump ek vergiden vazgeçti

ABD Başkanı Trump, Meksika ile göçmenler konusunda anlaşmaya varıldığını, bu nedenle uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD ile Meksika arasında “yasadışı göçmenler” konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump daha önce Meksika'nın ABD’ye göçmen akışına engel olmaması durumunda Meksika ürünlerine her ay yüzde 5 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı. Trump anlaşmanın sağlanması üzerine ek gümrük vergisi uygulamasını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

Meksika’nın ABD’ye göçmen akışını durdurma sözü verdiğini belirten Trump, "Bu adımla Meksika'dan ABD'ye gelen yasadışı göçmenler çok iyi bir şekilde azaltılıyor veya tamamen sonlandırılıyor olacak. Teşekkürler” dedi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da anlaşmadan memnuniyet duydukları açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bir açıklama yaparak Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard'a teşekkür etti. Pompeo anlaşmayla ABD-Meksika sınırının daha güvenli hale geleceğini ileri sürdü.

Anlaşmaya göre Meksika'nın kendi sınır bölümünde “yasadışı göçmenlere karşı gerekli tüm tedbirleri alacağı”, ABD’nin de sınır güvenliği tedbirlerini genişleteceği kaydedildi. İki ülkeden yapılan ortak açıklamada “ABD ile Meksika'nın Latin Amerika ülkelerindeki sosyal ve ekonomik projeleri destekleyerek bu ülkelerdeki potansiyel göçmen adaylarının kendi ülkelerinde kalmalarını sağlamaya yardımcı olacakları maddesinde uzlaşıldığı” belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da anlaşma kapsamında Meksika'nın göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Guatemala sınırına 6 bin asker göndereceğini açıkladı.