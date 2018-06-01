ABD ile Kanada arasındaki NAFTA anlaşması çıkmaza girdi

ABD ile Kanada'nın bir süredir görüştüğü NAFTA anlaşması, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in anlaşmanın 5 yıllık olmasını talep etmesi üzerine çıkmaza girdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakerelerinin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in beş yıllık sona erme hükmünün hemen kabul edilmesi talebinin ardından durduğunu açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Trudeau, anlaşmayı gerçekleştirmek için Washington'a gitmeye hazır olduğunu, ancak telefonda görüştüğü Pence'in anlaşmanın beş yıllık olmasında ısrar ettiğini belirtti.

The Hill'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump yönetiminin ABD yetkililerinin Trudeau ile görüşmesinden önce sona erme hükmü dahil bazı konuların “açıklığa kavuşmasını” istediğini söyledi.

Pence'in Trudeau ile görüşmesi sırasında Trump ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile irtibat halinde olduğu, üç ismin de aynı çizgide olduğu belirtildi.

Trudeau'nun ABD ile NAFTA görüşmelerinin çıkmaza girdiğini belirtmesine rağmen Beyaz Saray yetkilisi, “bazı anlaşmazlıkların bulunduğunu” kabul ederek ABD'nin müzakerelere devam edeceğini

söyledi.

Kanada ve Meksika'nın, ticaret güvencelerini ve mevzuata uygunluğu zora sokacağı gerekçesiyle NAFTA için sona erme hükmüne karşı çıktığı bildiriliyor.

Trudeau ve Beyaz Saray arasında yaşanan son gerginlik, Trump yönetiminin Kanada, AB ve Meksika'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma tarife uygulaması kararının ardından yaşanmıştı.

Beyaz Saray “Ticarette uzun yıllar boyunca ABD'den fayda sağlandı. O günler geride kaldı. Günün erken saatlerinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya şu mesaj gönderildi: ABD ya adil bir anlaşmayı

kabul edecek ya da ortada hiçbir anlaşma olmayacak” açıklamasını yaptı.