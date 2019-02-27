ABD ile IŞİD arasında 'altın karşılığında tahliye' anlaşması

Suriye'de zor duruma düşen IŞİD militanlarına birçok kez yardım eli uzattığı basına yansıyan ABD ordusunun IŞİD'le yeni bir anlaşma yaptığı belirtildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve IŞİD, altın karşılığında Deyrezzor kentindeki militanların ve komutanların güvenli tahliyesini öngören yeni bir anlaşma yaptı. Sputnik'in aktardığına göre SANA'ya konuşan kaynaklar, "ABD helikopterleri, militanların saklandığı Deyrezzor'un Bağuz yerleşiminde tutulan altınlarla birlikte pazar gecesi büyük miktarda altını nakletti" dedi. SANA'nın verilerine göre ABD, şimdiye dek, IŞİD'in 2015-2017 arasında Suriye ve Irak'taki genişlemesi sırasında ele geçirdiği altınların yaklaşık 50 tonunu (12,3 milyar dolar değerinde) Suriye dışına çıkardı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), şubat başında yayımladığı raporda IŞİD'in Fırat'ın doğusunda 40 ton altını bulunduğunu açıklamıştı. Raporda IŞİD'in altınları ABD'ye teslim etmesi halinde, militanların gizli bir yere tahliyesinin sağlanacağı ifade edilmişti.