ABD ile Çin ticaret görüşmelerine yeniden başladı

ABD ile Çin devlet başkanlarının Arjantin’de yapılacak G20 Zirvesi’nde planlanan görüşmesi öncesinde iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başladığı bildirildi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim sürerken iki ülke arasında müzakerelerin cuma günü bakanlar düzeyinde yapılan telefon görüşmesiyle yeniden başladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kasım ayı sonunda Arjantin’de yapılacak G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmesi bekleniyor.

İki liderin görüşmesi öncesinde ticaret görüşmeleri de başladı.

Wall Street Journal gazetesi ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile Çinli mevkidaşı Liu He arasında cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ve bu görüşmede ticari müzakerelerin yeniden başladığını yazdı.

Sözkonusu görüşmede Mnuchin ile He arasında bir anlaşmaya varılmadı ancak müzakerelerin devam edeceği ifade edildi.

Gazetenin haberine göre, ABD’li bakan ticari müzakerelere yeniden başlamak için Çin tarafından resmi bir anlaşma sunulmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump 1 Kasım tarihinde Twitter’da yaptığı paylaşımda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile “uzun ve çok iyi” bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtmiş ve Arjantin’deki G20 zirvesinde Şi ile bir araya geleceklerini söylemişti.

Bloomberg, geçen ay sonunda yayımladığı bir haberde ABD ve Çin liderlerinin görüşmesinde ticari gerilimin düşürülmemesi durumunda Washington’un aralık ayında Çin ürünlerine yeni ek gümrük vergileri getirmeye hazırlandığını yazmıştı.

ABD halihazırda 250 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisi uyguluyor. Çin de ABD’ye karşılık olarak 110 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmişti.

