ABD ile Çin arasında yumuşama sinyali

ABD ile Çin arasında süren ticari ve askeri gerginlik nedeniyle Ekim ayında iptal edilen güvenlik zirvesi bu hafta yapılacak. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de Kasım sonunda G20 toplantısında bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD ile Çin arasında ticaret gerginliğine ek olarak ABD ordusunun Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetleri, Tayvan’la ilişkileri ve Çin’e Rusya’dan aldığı silahlar nedeniyle yaptırım uygulama kararı nedeniyle geçen ay iptal edilen ortak güvenlik zirvesinin cuma günü Washington’da yapılacağı açıklandı.

Kasım ayı sonunda Arjantin’de yapılacak G20 toplantısında da ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ikili görüşme yapması bekleniyor.

Son olarak Singapur’da yapılan ekonomi forumunda konuşan Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, ABD ile ticari müzakerelere hazır olduklarını söylemiş, “Bugün dünya Çin ile ABD’nin yakın işbirliğini gerektiren birçok büyük sorunla karşı karşıya” ifadesini kullanmıştı.

Çin ile ABD savunma bakanları arasında ekim ayında Pekin’de yapılması planlanan ortak diplomasi ve güvenlik toplantısı iptal edilmişti.



Toplantının cuma günü Washington’da yapılacağı açıklandı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Jim Mattis ile Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Yang Cieçi ile Savunma Bakanı Wei Fenghe katılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Trump geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, iki taraftan da görüşmenin olumlu geçtiği açıklaması gelmişti.

