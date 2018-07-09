ABD, İhvan'ı 'terör örgütü' ilan edecek iddiası

Beyaz Saray'ın Müslüman Kardeşler'i (İhvan) terör örgütü ilan edeceği, bunun AKP hükümetini de zor durumda bırakacağı iddia ediliyor.

Beyaz Saray'ın Müslüman Kardeşler'i (İhvan) terör örgütü ilan etme hazırlığında olduğu, bu doğrultuda Center For Security Policy (CFSP) (güvenlik politikaları merkezi) adlı kuruluşun 28 Haziran 2018 tarihli bir rapor hazırladığı ve raporun ABD Başkanı Donald Trump'a sunulmak üzere olduğu söyleniyor.

Daha önce de pek çok defa dile getirilen "İhvan terör örgütü ilan edilecek" iddiası, hazırlanan raporun ortaya çıkmasıyla birlikte ciddiyet kazanmış gözüküyor.

İddiayı HaberTürk gazetesindeki köşesine taşıyan Serdar Turgut, Trump yönetiminin atacağı böylesi bir adımın, İhvan'la ilişkileri bilinen AKP hükümetini de zor durumda bırakacağını ifade ediyor.

"Beyaz Saray’da Başkan Trump’ın en yakınındaki neoconlar çok tehlikeli yeni bir oyuna hazırlanıyorlar" diyen Turgut, köşesinde, "Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin özel kalem müdürü Frederick Fleitz'ın bunun üzerinde çalıştıklarını ve Başkan'ı ikna erder etmez harekete geçeceklerini" öne sürdü.

Turgut yazısına şu şekilde devam etti: