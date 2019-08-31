ABD İdlib’te Tahrir-el Şam komutanını vurmuş olabilir

Cumartesi günü ABD güçlerinin İdlib'te El Kaide'nin komuta merkezine düzenlediği saldırının Pentagon tarafından teyid edildiği öne sürüldü. Sputnik'te yayımlanan habere göre, saldırının yöneldiği binada Tahrir-El Şam komutanı Culani'nin de bulunduğu düşünülüyor.

Sputnik’te yer alan bir haberde Pentagon’un Cumartesi günü ABD güçleri tarafından yapılan hava saldırılarında İdlib’teki El Kaide merkezinin hedef alındığını teyid ettiği öne sürüldü.

Habere göre, Cumartesi günü El Kaide uzantısı Hurras-ed Din’in 2 katlı komuta merkezi bombardımana maruz kaldı. ABD güçleri tarafından yapıldığı söylenen saldırıdı uçaklar ya da Tomahawk füzeleri kullanılmış olabilir.

ABD’nin ve koalisyon güçlerinin, IŞİD dışındaki islamcı gruplara dönük bu tür saldırılarının sık görülmediğini vurgulayan Rus ajansı, saldırının islamcı gruplar arasında yapılan bir toplantıyı hedef aldığını, toplantıda Tahrir-El Şam (Nusra) komutanı Ebu Muhammet El Culani’nin de bulunduğunu, Culani’nin akibetinin bilinmediğini bildirdi.