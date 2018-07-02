ABD, Idaho'da mültecilere bıçaklı saldırı

ABD'nin Idaho eyaletinde 30 yaşındaki Timmy Kinner'in aynı apartmanda yaşadığı 9 mülteciye doğumgünü kutlaması sırasında bıçakla saldırdığı açıklandı. Bıçakla yaralanan 9 kişiden 6'sının 3-12 yaş aralıklarında çocuklar olduğu bildirildi.

ABD'nin Idaho eyaletinde 30 yaşında olan Timmy Kinner adlı bir kişinin aynı apartmanda yaşadığı 9 mülteciye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Polis, saldırıya uğrayan 9 kişiden 6'sının çocuk olduğunu belirtti.

Yaralanan 9 mülteci arasında Suriyeli, Iraklı ve Etiyopyalıların bulunduğu bildirildi. Saldırının gerçekleştiği Boise kentinin Polis müdürü William Bones, saldırganın ABD'li olduğunu, ancak nefret suçu işlediğine ilişkin herhangi bir kanıt bulamadıklarını, soruşturmaya ise devam edildiğini açıkladı.

Kinner'in uygunsuz davranıştan dolayı yaşadığı apartmandan atıldığı, ertesi gün ise doğumgünü partisi sırasında mültecilerin evini basıp evde bulunanları bıçakla yaraladığı belirtiliyor.

Doğumgünü kutlanan kızın henüz 3 yaşında olduğu, saldırıya uğrayan çocukların yaşının 4 ve 12 yaş arasında değiştiği bildirildi. Yardıma gelen üç yetişkinin de yaralandığı açıklandı.