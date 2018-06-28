'ABD iç savaşa sürükleniyor'

ABD'li Kongre üyesi Steve King, yapılan yeni bir anket doğrultusunda, Amerika'nın iç savaşa sürüklenidiği düşüncesinin yaygın olduğunu belirtti.

ABD'li Kongre üyesi Steve King, yapılan yeni bir kamuoyu yoklamasını değerlendirdi.

RT'nin haberine göre, yapılan ankette, Amerikalıların %31'i önümüzdeki beş yıl içerisinde ikinci bir iç savaşın muhtemel olduğu görüşünde.

King, attığı tweet'te, Protestocuların Portland'daki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) bürosunun işgali ve göçmen karşıtlığının, Amerika'yı başka bir iç savaşa götürdüğünü belirtti.

Rasmussen tarafından internet ve telefon üzerinden yapılan ankette, %31 iç savaşı muhtemel görürken, %11 bunun çok olası olduğu görüşünde. Katılımcıların %29'u bunu muhtemel görmezken, ankete katılanların %59'u Trump'ın göçmen karşıtı politikalarının şiddete yol açacağından endişeli.