ABD İç Güvenlik Bakanı istifa etti

16 aydır ABD Başkanı Donald Trump'la çalışan ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, dün istifa etti. REUTERS'a konuşan üstdüzey bir yetkiliye göre Trump, Nielsen'den istifasını istedi ve o da verdi.

Nielsen'ın istifa haberi, Trump'ın güney sınırını ziyaretinin hemen ardından geldi. Trump Meksika sınırını tamamen kapatma tehdidinde bulunmuş ancak ardından uyuşturucu ve göçmenleri durdurması koşuluyla Meksika'ya bir yıl süre tanımıştı.

Trump yine attığı bir tweet'te Nielsen'in istifasını duyurdu: “İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen görevi bırakacak. Kendisine hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek isterim.”

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019