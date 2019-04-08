ABD İç Güvenlik Bakanı istifa etti

Trump'ın tartışmalı Meksika duvarı planını hayata geçirmekle sorumlu olan İç Güvenlik Bakanlığı'ndan istifa haberi geldi. İstifayı Trump'ın istediği söyleniyor.

16 aydır ABD Başkanı Donald Trump'la çalışan ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, dün istifa etti. REUTERS'a konuşan üstdüzey bir yetkiliye göre Trump, Nielsen'den istifasını istedi ve o da verdi.

Nielsen'ın istifa haberi, Trump'ın güney sınırını ziyaretinin hemen ardından geldi. Trump Meksika sınırını tamamen kapatma tehdidinde bulunmuş ancak ardından uyuşturucu ve göçmenleri durdurması koşuluyla Meksika'ya bir yıl süre tanımıştı.

Trump yine attığı bir tweet'te Nielsen'in istifasını duyurdu: “İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen görevi bırakacak. Kendisine hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek isterim.”

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

REUTERS'a konuşan bir başka üstdüzey yetkili de Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da Nielsen'in görevden alınması konusunda ABD Başkanına tavsiyede bulunduğunu belirtti.

Nielsen'in ayrılmasıyla kabinede yalnızca dört kadın kaldı. İç Güvenlik Bakanlığı görevini geçici olarak Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Kevin McAleenan'ın alacağı bildirildi.

ÖMÜR BOYU GURUR DUYACAK

İstifa mektubunda görevi bırakma gerekçesini açıklamayan Nielsen, "kenara çekilmem için doğru zaman" ifadesini kullandı. Aralık 2017'den bu yana İç Güvenlik Bakanı olan Nielsen “ömür boyu gurur duyacağı bir görevde bulunduğunu” belirtti.

Başkan Trump'ın ABD'de büyük tartışmaya ve bütçe krizine neden olan Meksika duvarı planını hayata geçirmek İç Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda.

BBC'nin haberine göre, Nielsen, Trump'un Meksika duvarı gibi tartışmalı sınır politikalarına güçlü şekilde verdiği destekle tanınıyordu ve bu nedenle bazı Trump karşıtlarının eleştirilerini alıyordu. Kamuoyu önünde Trump yönetimine kararlılıkla bağlı görünse de Nielsen'in Başkan Trump'la zorlu bir ilişkisi olduğu belirtiliyordu.

Trump'ın başkanlık kampanyasının ana vaatlerinden biri Meksika sınırına duvar inşa etmekti. Trump, bunun için bu yılın bütçesinden 5,7 milyar dolarlık ek ödenek istemiş, Demokratların bu miktarı vermeye karşı çıkması sonrası bütçenin onaylanması gecikmiş ve bazı kamu kurumları geçici olarak kapanmak zorunda kalmıştı.

Şubat ayında ABD Kongresi'nin onay verdiği bütçede, sınırın 91 kilometrelik kısmına bariyer inşası için 1,37 milyar dolar ayrıldı.

Ardından da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın ilan ettiği acil durum kapsamında ülkenin Meksika sınırına duvarın inşası için bütçeden 1 milyar dolar kullanılmasına onay verdi.