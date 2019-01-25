ABD hükümeti 35 gün sonra açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede federal hükümeti 15 Şubat'a kadar açık tutacak bir uzlaşmaya varıldığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre ABD Başkanı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Federal hükümetin kapalı kalmasına son verecek ve yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan gururluyum." dedi. Trump bu sırada iki partiden kongre üyelerinden oluşan bir komitenin ülkenin sınır güvenliği konusundaki ihtiyaçlarını tartışmak üzere toplanacağını belirtti. Kongre kaynakları, anlaşmada Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5,7 milyar dolarlık bütçe fonunun bulunmadığını söylüyor. Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, daha önce duvar için istediği parayı içermeyen herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.

Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında Meksika sınırına inşa edilen duvarı savunan Trump, duvar inşa etmenin İsrail'de başarılı olduğunu söyleyerek "Duvar suçluları, uyuşturucuyu dışarıda tutuyor. İnşa ettiğimiz duvarlar Ortaçağ duvarları değil, akıllı duvarlar" dedi.