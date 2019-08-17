‘ABD Huawei yaptırımlarını 90 gün daha erteleyecek’

ABD Ticaret Bakanlığı’nın Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin ABD'li şirketlerden hizmet ve malzeme satın almasını yasaklayan kararını 90 gün daha erteleyeceği ileri sürüldü.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin ABD’li şirketlerden hizmet ve ürün satın almasına getirdiği yasağı 90 gün daha ertelemeye hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında ABD merkezli şirketlerin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamış ve bu karar sonrası Google ve bir dizi teknoloji şirketi, Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı daha sonra kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı.

Reuters’ın haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı bu sürenin dolacağı 19 Ağustos’tan sonra kısıtlamaları 90 gün daha ertelemeye hazırlanıyor.

Öte yandan ajansın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu haftasonu bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

