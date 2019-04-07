ABD hız kesmiyor, Venezuela direniyor

Venezuela'da sürekli geri tepen darbe girişimlerinden geri basmayan ABD, saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ancak örgütlü halkın direnişi de kararlı hale geliyor.

Venezuela'da halkçı iktidar ve ABD destekli karşıdevrimciler kapışması hız kesmiyor. Ancak asıl kapışma, Venezuela'daki halkçı iktidarla onu kuşatmaya çalışan emperyalist ABD arasında geçiyor. ABD saldırıları elektrik sabotajlarından ambargo hamlelerine, uluslararası kuşatmadan silahlı müdahale tehditlerine ve büyük bir medya kuşatmasına geniş bir yelpazeye yayılıyor. Venezuela halkı Maduro'ya desteğini sokakta gösterirken, iktidar da hem diplomatik, hem siyasi hem de hukuki alanlarda saldırılara yanıt vermeyi sürdürüyor.

MEDYA KUŞATMASI

Dün Caracas'ta Maduro'ya destek için düzenlenen büyük mitinge karşı Juan Guaido da kendi taraftarlarını sokağa döktü. Ama burada asıl önem taşıyan ikinci eylemin yapılması değil, onun dünya medyasına yansıtılma biçimiydi.

Maduro'ya halk desteğini tartışmasız kılan devasa mitinge karşın ABD ve Batı medyası Guaido'nun eylemini görünür kılmaya çalışırken AFP gibi güvenilirliğine zarar getirmek istemeyen kaynaklar da “Maduro'nun mitinginden bahsetmeyi” ihmal etmedi.

ULUSLARARASI DİYALOG

Maduro dün elektrik altyapısının sabote edilmesinin sorumlusunun ABD'nin desteklediği Şili ve Kolombiya olduğunu açıklarken Meksika ve Uruguay'a Ocak ayında yaptıkları, “krizin uluslararası müdahale olmadan çözülmesi için diyalog” önerilerini yeniden gündeme almalarını istedi.

ABD'nin desteğiyle yürüttüğü karşıdevrimci kampanyaya “Özgürlük Operasyonu” adını veren Guaido'ysa taraftarlarına “sokaktaki baskıyı arttırmak için çabalarını iki katına çıkarmalarını” söyledi ve Çarşamba günü için yeniden “sokağa dökülme” çağrısı yaptı.

Konuşmasında Küba'yı hedef alan Guaido, Venezuela petrolünün Küba'ya verilmesine son verilmesini istedi.

Guaido, petrolün Venezuela ordusu içindeki Maduro muhalifelerini hedef alan ve G2 olarak bilinen Kübalı istihbarat ekibinin finansmanı için kullanıldığını iddia ediyor.

ABD sürekli Venezuela ordusunu Maduro'yu devirmeye çağırıyor, son olarak ABD'li yetkililerden biri Venezuela ordusuna “barışçıl protestocuların haklarını koruması gerektiği” konusunda uyarı yapmıştı.

Gerçekte Küba, Venezuela'dan aldığı ucuz petrole karşılık bu ülkeye öğretmen ve doktor gönderiyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLANTISI

Dikkat çekici bir biçimde Washington da, Guaido'nun “sokağa dökülme” çağrısı yaptığı Çarşamba günü Venezuela krizinin görüşüleceği bir BM Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısı yaptı.

Son dönemde sürekli Venezuela'yı hedef alan ABD yönetiminin kimi isimleri, yoğun bir baskıyı sürekli kılmak için şaşırtıcı bir biçimde çalışıyor. Üstdüzey yetkililer sürekli Venezuela'yla ilgili açıklama yapıyor, saldırgan planlar en üst düzeyde dillendiriliyor. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton twitter hesabını sadece Venezuela'ya ayırmış durumda ve durmaksızın saldırgan tweet'ler atıyor.

Tüm bunların karşısında Venezuela lideri halkından “maksimum bilinç, çelik sinirler ve soğukkanlılık”la direnmeye devam etmesini telkin ediyor.

Uluslararası alanda Çin ve Rusya'nın desteğini alan Venezuela yönetimi, hız kesmeyen saldırganlığa yönelik meşru yanıtlarını geliştiriyor. ABD ajanı olarak görülen Guaido'nun dokunulmazlığı kaldırılıyor, 15 yıl boyunca kamu görevinden men ediliyor.

Rusya da geçtiğimiz günlerde “krizin çözümü için koşulsuz diyalog” çağrısı yaparak arabuluculuk rolü üstleneceğini bildirdi. Rusya'nın Venezuela'daki halkçı iktidarın arkasında olduğu saklamıyor ve bu coğrafyanın yeni bir “Suriye” olmasına izin verilmeyeceğini savunuyor. Geçen hafta 100 Rus askeri personelini taşıyan iki askeri uçak Caracas'a gitmiş ve ABD'yle kriz tavan yapmıştı.

ASKERİ SEÇENEK S-300'LERİN KAPSAMA ALANINDA

Yine geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Venezuela'yla ilgilenen özel görevlisi Elliot Abrams ülkenin etkin S-300 sistemlerine sahip olduğunu ileri sürmüştü. Venezuela'nın gerçekten bu sisteme sahip olup olmadığı netlik kazanmadı ama bu durumda, ABD'nin “askeri seçenek de masada” kabadayılığının altı boş bir söylem dışında ne ifade ettiği tartışmalı hale geldi.