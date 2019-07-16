ABD Hazine Bakanı: Facebook'un kripto parası Libra yasa dışı işlerde kullanılabilir

Facebook Haziran ayında kendi para birimi Libra'nın tanıtımını yapmıştı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Libra kontrol altında tutulmaz ise yasa dışı faaliyetlerde kullanılması mümkün dedi.

Haziran ayında Facebook kendi kripto para birimi olan Libra'yı tanıtmıştı. Uzun bir süredir çıkması beklenen Libra ile ilgili ilk açıklamalar ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den geldi. Bakana göre Libra kontrol altında tutulamazsa Facebook'un başını ağrıtabilir.

'SOĞUK BAKMIYORUZ'

CNBC'nin haberine göre, Steven Mnuchin geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başta Facebook'un Libra'sı olmak üzere diğer kripto para birimleri hakkındaki endişelerini dile getirdi. Mnuchin, "kripto para birimleri denetim altında tutulmazsa birçok yasa dışı faaliyette kullanılmaları mümkün" dedi.

Mnuchin, kripto paraların vergi kaçakçılığı, haraç, fidye, insan ticareti ve diğer yasa dışı durumlarda da potansiyel olarak kullanılabileceğini belirtirken, bu teknolojiye soğuk bakmadıklarını ifade ediyor. Facebook ise henüz yasal düzenlemeler çözülene kadar Libra para birimini kullanıma sunmayacağını açıklamıştı.