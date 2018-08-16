ABD Hazine Bakanı: Brunson bırakılmazsa yeni yaptırımlar hazır

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Türkiye ABD'li papaz Brunson'u serbest bırakmadığı takdirde Washington'un yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Bloomberg, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Washington'daki kabine toplantısında, Papaz Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını söylediğini yazdı.

Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine toplantısında "Eğer (Brunson'u) hızla serbest bırakmazlarsa uygulamayı planladığımız daha fazlası var" ifadelerini kullandı.

Bloomberg haber ajansında yayımlanan haber sonrası ABD doları, Türk lirası karşısında yükselişe geçti. Dolar/TL yeniden 5,91'i aştı. Ancak daha sonra yeniden 5,90'ın altına indi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugünkü kabine toplantısında Türkiye'nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktığını söylediği belirtildi.

Trump, Türkiye için bir kişinin adını vermediği bir ülkede serbest bırakılmasını sağladığını ancak buna rağmen Brunson'ın serbest bırakılmadığını söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, haberde, Trump'ın, "(Erdoğan'ın) birisini bir yerden çıkartmak konusunda konusunda yardıma ihtiyacı vardı, bana geldi. Harika pastörümüzü ise tutmak istiyorlar. Adil değil. Doğru değil" dediği belirtildi.

Trump daha sonra Mnuchin'e yaptırımlar konusundaki son durumu sordu.

Mnuchin de, "Bazı kabine üyelerine yaptırım uygulamaya koyduk. Eğer (Brunson'u) hızla serbest bırakmazlarsa, sizinle de birlikte çalışarak, yapmayı planladığımız daha fazlası var" dedi.

Trump, kabine toplantısında herhangi bir ülke adı ya da detay vermedi. Ancak daha önce ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın İsrail'de tutuklu bulunan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması için devreye girdiği yazılmıştı.

