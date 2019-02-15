ABD Hava Kuvvetleri subayı İran'a sığındı: 'ABD ulusal güvenliğini tehdit edecek bilgiler verdi'

ABD Hava Kuvvetleri'nden bir subayın İran'a sığınarak ABD ulusal güvenliğine 'ciddi hasar verecek' bilgiler paylaştığı belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nden bir subayın İran'a sığındığı açıklandı. Eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanının İran için çalışmakta olduğu ve ABD ulusal güvenliğine "ciddi hasar verecek" bilgiler vermiş olduğu söyleniyor.

Independent'ın haberine göre olay ABD'li üst düzey yetkililerin basınla temasa geçerek "İran'la ilgili bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu" söylemesiyle ortaya çıktı.

DÖRT İRANLI HACKERA SORUŞTURMA

FBI, Monica Elfriede Witt isimli eski ABD Hava Kuvvetleri subayı için yakalama kararı çıkartırken, Witt ile birlikte çalıştığı düşünülen dört İranlı hacker için de soruşturma yürütüldüğü aktarılıyor.

İddiaya göre İranlı hackerlar İran Devrim Muhafızları için çalışıyor. İranlı hackerlara yönelik suçlamalar 2015 yılına kadar işlenen suçları kapsıyor.

39 yaşındaki Witt'in İran'a 2013 yılında sığındığı, ancak olayın yeni duyurulduğu bildiriliyor.