ABD ham petrolü Asya pazarında Rusya ve OPEC'in yerini alıyor

ABD ham petrol ihracındaki rekor artışla birlikte, Asya'da Rusya ve OPEC'in pazar payını ABD almaya başladı.

ABD'nin ham petrol ihracatında rekor artışlar yaşanıyor. Haziran ayında ABD'nin günde 2,3 milyon varil petrol ihraç etmesi beklenirken, bunun 1,3 milyonunun Asya'ya olacağı kaydediliyor.

Reuters haberine göre artışla birlikte Asya pazarının petrol ihtiyacını Rusya ve OPEC yerine ABD'nin karşılamaya başladığı aktarılıyor.

ABD petrol üretimindeki artış, petrol fiyatlarının yükselişini azaltırken, Güneydoğu Asyalı petrol alıcıları petrol kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştıklarını bu sebeple ABD ham petrolüne yöneldiklerini bildiriyor.

Bölgenin en büyük rafinerisi Sinopec'in Haziran ayı için 16 milyon varil ABD ham petrolü aldığı belirtiliyor. Bu rakam günde 533 bin varile denk geliyor.

Çin'in ardından Asya'nın en büyük iki petrol alıcısıysa Güney Kore ve Hindistan. Bu iki ülkenin Haziran ayında ABD'den 6-7 milyon varil ham petrol alacağı söyleniyor.

ABD'nin Tayland ve bölgedeki diğer kimi ülkelere petrol satışının arttığı görülüyor.