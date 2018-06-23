ABD, Güney Kore’yle iki tatbikat programını askıya aldı

Pentagon, KDHC ile yapılan anlaşma gereği, Güney Kore ile iki askeri tatbikat programını askıya aldıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma gereği, Güney Kore ile iki askeri tatbikat programını askıya aldıklarını açıkladı. Sputnik'te yer alan habere göre, tatbikata alınan programların, önümüzdeki 3 ay için planlanan "Freedom guardian" (Özgürlük Koruyucusu) tatbikatı ile donanma değişimi programı olduğu ifade edildi. Bu adımın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yönetiminde yapılması planlanan diplomatik görüşmelere destek vermek amaçlı atıldığı aktarıldı.