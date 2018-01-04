ABD, Güney Kore'yi uyardı: Kuzey Kore'yle görüşmekten umutlanmayın

ABD, Güney Kore'nin KDHC ile müzakere yürütme ihtimalinden rahatsız. Seul'da bulunan ABD'li kuvvet komutanı, 'Kuzey'e güvenmeyin' mesajı verdi.

ABD'nin Güney Kore'de bulunan askeri birliklerinin sorumlusu, ülkeyi "Kuzey Kore'ye güvenmemesi konusunda" uyardı.

Yeni yılın başında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un, Güney Kore ile diyaloğa açık olduğunu ve Şubat ayında Güney'de yapılacak olan Kış Olimpiyatlarına bir heyet gönderebileceğini söyledi.

Salı günü Seul, Kuzey ve Güneyli üst düzey yetkililerin bir sınır köyünde görüşme önerisini dile getirdi ve Çarşamba günü iki ülke arasında Şubat 2016'dan bu yana kapatılan sınır hattı yeniden açıldı.

Gelişmeler üzerine Seul'da konuşan ABD Kuvvetleri Komutanı (USFK) Vincent Brooks; "Beklentilerimizi uygun seviyede tutmak zorundayız" dedi.

ABD'li yetkililer iki ülke arasındaki görüşmelerin "boşa kürek çekmek olabileceğini" söyledi.

Brooks, "bu gerçeği görmezden gelinemeyeceğini" vurgulayarak, Güney Kore ve ABD ittifakının "şiddetli ve jilet gibi keskin" olması gerektiğini belirtti.