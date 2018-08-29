ABD: Güney Kore ile askeri tatbikatlarda yeni bir erteleme olmayacak

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu yıl askıya alınan Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlarda yeni bir ertelemenin sözkonusu olmayacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, dün Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile ortak düzenlenen ve bu yıl askıya alınan büyük askeri tatbikatlarda yeni bir ertelemenin sözkonusu olmayacağını açıkladı.

ABD'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile süren diplomasi çerçevesinde bir "iyiniyet" göstergesi olarak bu yılki tatbikatları askıya aldığını ileri süren Mattis, gelecek yılki büyük tatbikatlar için böyle bir kararın sözkonusu olmadığını kaydetti.

"Daha fazla tatbikatı askıya alma planımız yok" diyen Mattis, bir yandan da daha küçük çaplı tatbikatların halihazırda sürdürüldüğünü söyledi.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun KDHC'ye ziyaretini iptal ettiğini açıklamıştı. KDHC devlet medyasında yer alan haberlerde müzakerelerdeki tutumu "ikiyüzlü" olarak tanımlanan ABD'nin ülkeye karşı bir komplo hazırlığında olduğu dile getirilmişti.