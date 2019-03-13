ABD, Golan Tepeleri'ni 'İsrail'in kontrolü'ne verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl yayımladığı insan hakları raporunda bu yıl ilk kez Golan Tepeleri için 'işgal altındaki' ifadesi yerine 'İsrail'in kontrolündeki' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan insan hakları raporunda bu yıl ilk kez Golan Tepeleri için "işgal altındaki" yerine "İsrail'in kontrolündeki" ifadesi kullanıldı.

Rapor ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Demokrasi ve İnsan Hakları Bürosu tarafından hazırlanıyor.

Bakanlıkta düzenlenen brifingde konuşan Demokrasi ve İnsan Hakları Bürosu yetkilisi Büyükelçi Michael Kozak'a “işgal altındaki” ifadesinin bu yıl neden kaldırıldığı soruldu.

Kozak söz konusu raporun bir bölgenin “yasal statüsünü” tanımlamak amacıyla değil, ülkelerin insan hakları durumunu ortaya koymak amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Ancak Kozak "işgal altındaki” ifadesinin bu yıl neden kaldırıldığını açıklayamadı. Kozak ABD‘nin Golan’ın statüsü konusundaki pozisyonunun değişmediğini söyledi.

Aynı raporun İsrail bölümünde Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile ilgili ifadelerde de “işgal edilmiş” ya da “işgal altındaki” gibi ifadelere hiç yer verilmemesi dikkat çekti.

Kısa süre önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail’in egemenliğinin tanınması için yasa tasarısı sunulmuştu.

ABD‘nin eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Martin Indyk, işgal altındaki Golan Tepelerini İsrail’in toprağı olarak tanımaya yönelik atılacak herhangi bir adımın ateşle oynamaya eşdeğer olduğunu söylemişti.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri'ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.