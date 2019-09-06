ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye güvenli bölgeyi tek başına kontrol etmemeli

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talep ettiği Suriye'deki güvenli bölgenin kontrolünün Ankara tarafından sağlanmasının Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, güvenli bölgeye ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye’nin Suriye ile olan sınırı ile ilgili meşru endişeleri var. Onlarla sürekli diyalog halindeyiz, son haftalarda çok fazla çalışıyoruz. Suriye’de ortak operasyon merkezi kurulması konusunda anlaşıldı" dedi.

Dunford “Türkiye’nin endişelerini giderebiliriz" dedi ancak, Ankara’nın Suriye’deki güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesinin ikili çıkarlar için faydalı olmayacağını söyledi.

Dunford, "Suriye’ye kendilerinin gitme olasılığı var, ama bu ortak çıkarlarımız için faydalı olmaz” dedi.

Dunford, “Şu anki durumda DSG’nin IŞİD’den kalanlarla etkin mücadele edebilmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı var. Teröristlerden kurtarılan bölgelerde güvenliğin sağlanabilmesi için yerel güçlerin eğitilmesi önemli” diye konuştu.